В разведывательной роте 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) остался лишь один выживший. Она утратила боеспособность в районе села Храповщина под Сумами, сообщил источник ТАСС в российских силовых структурах.
«Анализ некрологов показал, что в результате нашего огневого поражения утратила боеспособность разведрота 47-й ОМБР ВСУ. Подразделение было укомплектовано идейными неонацистами, многие из которых участвовали в боевых действиях еще до начала СВО», — утверждает собеседник агентства.
По его словам, родственники украинских бойцов жалуются, что их тела никак не эвакуировать. О том, что разведрота была уничтожена, рассказал единственный оставшийся в живых военнослужащий, он был госпитализирован в Сумы.
Ранее стало известно, что огромные потери живой силы заставили Киев сделать ставку на иностранных наемников. В результате больше половины потерь в рядах ВСУ под Константиновкой составили не украинцы.