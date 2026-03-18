08:48, 18 марта 2026Бывший СССР

ТАСС: Из укомплектованной неонацистами роты ВСУ под Сумами выжил лишь 1 солдат
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

В разведывательной роте 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) остался лишь один выживший. Она утратила боеспособность в районе села Храповщина под Сумами, сообщил источник ТАСС в российских силовых структурах.

«Анализ некрологов показал, что в результате нашего огневого поражения утратила боеспособность разведрота 47-й ОМБР ВСУ. Подразделение было укомплектовано идейными неонацистами, многие из которых участвовали в боевых действиях еще до начала СВО», — утверждает собеседник агентства.

По его словам, родственники украинских бойцов жалуются, что их тела никак не эвакуировать. О том, что разведрота была уничтожена, рассказал единственный оставшийся в живых военнослужащий, он был госпитализирован в Сумы.

Ранее стало известно, что огромные потери живой силы заставили Киев сделать ставку на иностранных наемников. В результате больше половины потерь в рядах ВСУ под Константиновкой составили не украинцы.

