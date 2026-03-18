В тюремной больнице остался с онкологией бывший глава правительства российского региона

10:34, 18 марта 2026

Суд отказался освободить экс-главу правительства Красноярского края Лапшина
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Накалюжный / Коммерсантъ

Суд отказался освободить бывшего председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина, осужденного на 3,5 года лишения свободы за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

Экс-чиновник просил освободить его от дальнейшего отбытия наказания в связи с онкологией. Он сейчас находится в тюремной больнице.

Прокурор возражал против ходатайства осужденного, ссылаясь на заключение врачебной комиссии ФСИН России, в котором указано, что болезнь Лапшина не входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Представитель надзорного ведомства отметил, что экс-чиновник получает необходимое лечение в краевой туберкулезной больнице для осужденных.

4 марта 2025 года Центральный районный суд Красноярска приговорил Лашина к 3,5 года колонии общего режима за превышение полномочий при строительстве метро. По данным следствия, в конце декабря 2019 года он незаконно приказал министру транспорта края обеспечить подписание руководителем подведомственного учреждения акта о приемке работ по проектированию метрополитена стоимостью 742 миллиона рублей. Документ содержал ложные сведения. Лапшин получил 5 миллионов рублей взятки за свои действия.

После приговора у него была диагностирована онкология.

