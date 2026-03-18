Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:34, 18 марта 2026Мир

Верховный лидер Ирана прокомментировал расправу над серым кардиналом

Моджтаба Хаменеи заявил, что убийцы Лариджани поплатятся за содеянное
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Rouhollah Vahdati / Reuters

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что убийцы секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) страны Али Лариджани поплатятся за содеянное. Его заявление публикует Tasnim.

«Несомненно, убийство такой личности свидетельствует о его значимости и злобе врагов ислама по отношению к нему. Противники ислама должны знать, что пролитие этой крови на корни могучего дерева исламской системы лишь укрепляет ее, и, конечно, каждая кровь имеет свою цену, которую преступные убийцы мучеников вскоре должны будут заплатить», — предупредил иранский лидер.

Хаменеи выразил соболезнования родственникам Лариджани и отметил, что он был выдающейся личностью.

Лариджани считают «серым кардиналом» и одной из наиболее влиятельных фигур в Исламской Республике. Власти Ирана 18 марта подтвердили информацию о его уходе из жизни в результате удара США и Израиля.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok