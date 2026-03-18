01:20, 18 марта 2026Интернет и СМИ

Никогда не занимавшаяся сексом 39-летняя женщина объяснила воздержание

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Эшли Уоттринг. Фото: @fashionatelyme

39-летняя участница нового романтического реалити-шоу «Привлекательный возраст» (Age of Attraction) на платформе Netflix Эшли Уоттринг заявила, что никогда не занималась сексом. Причину воздержания она объяснила в видео, опубликованном в TikTok.

По словам участницы шоу, она отказывается от секса, потому что ждет брака с подходящим мужчиной. «Если честно, я была одна столько, сколько себя помню. Я верю, что почувствую своего человека, когда он появится», — призналась она.

При этом Уоттринг отметила, что пока не может раскрыть, встречается ли она с кем-то из участников шоу или нет. «[На съемках "Привлекательного возраста"] у меня возникли две очень сильные эмоциональные связи, и это стало для меня исцеляющим опытом, потому что прошло так много времени с тех пор, как я испытывала романтические чувства», — добавила она.

Ранее 72-летний американский телеведущий и консультант в области моды Тим Ганн заявил, что уже 43 года живет без секса и не заводит романы. Он также назвал причину своего целибата.

