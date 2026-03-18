Влюбленным подмешали смертельную дозу неизвестного вещества во время отдыха в Таиланде

DM: Турист из Великобритании выпил напиток и не выжил во время отдыха в Таиланде

Влюбленные выпили напитки и отравились неизвестным веществом во время отдыха в Таиланде. Об этом стало известно Daily Mail (DM).

38-летний Том Пардхи родом из Великобритании путешествовал по азиатской стране в течение шести недель со своей 31-летней подругой Наоми Ракшей. 6 марта Ракшу в срочном порядке доставили в местную больницу. Женщина перенесла остановку сердца и оказалась в критическом состоянии, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Через 24 часа женщина узнала, что ее возлюбленного нашли без сознания, он не выжил.

Мать пострадавшей написала на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что паре что-то подмешали в напитки, а доза субстрата оказалась смертельной. При этом родственники Пардхи не разглашают причину его смерти. «Нас глубоко утешает мысль, что его последний месяц в Таиланде с любимой был самым счастливым в жизни», — поделилась с подписчиками в соцсетях мать туриста Джоанна.

