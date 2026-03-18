Волочкова высказалась о совместном клипе с Лепсом

Анастасия Волочкова назвала классной идею сняться в клипе на трек Григория Лепса

Балерина Анастасия Волочкова высказалась об идее посотрудничать с певцом Григорием Лепсом. Об этом она рассказала в интервью «Газете.Ru».

По словам бывшей прима-балерины, она с удовольствием снялась бы в клипе у народного артиста, хотя пока подобного предложения ей не поступало.

«Впервые слышу. У Григория есть мой номер, он бы мне позвонил. Уважаю его позицию, прямоту. Это артист высокого ранга. Конечно, я хотела бы с ним посотрудничать. Мне кажется, будет эпатажный тандем. Классно, я сама ему позвоню», — сообщила Анастасия.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что родственники не интересовались ее состоянием после операции в немецкой клинике. По словам танцовщицы, ее мать и дочь Ариадна не проявили к ней внимания и заботы.