14:26, 18 марта 2026Культура

Волочкова высказалась о совместном клипе с Лепсом

Анастасия Волочкова назвала классной идею сняться в клипе на трек Григория Лепса
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова высказалась об идее посотрудничать с певцом Григорием Лепсом. Об этом она рассказала в интервью «Газете.Ru».

По словам бывшей прима-балерины, она с удовольствием снялась бы в клипе у народного артиста, хотя пока подобного предложения ей не поступало.

«Впервые слышу. У Григория есть мой номер, он бы мне позвонил. Уважаю его позицию, прямоту. Это артист высокого ранга. Конечно, я хотела бы с ним посотрудничать. Мне кажется, будет эпатажный тандем. Классно, я сама ему позвоню», — сообщила Анастасия.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что родственники не интересовались ее состоянием после операции в немецкой клинике. По словам танцовщицы, ее мать и дочь Ариадна не проявили к ней внимания и заботы.

    Последние новости

    «Кровавое безумие». Иран провел одну из самых мощных атак на Израиль. Раскрыты ее подробности и последствия

    ОАЭ заявили о новой атаке Ирана

    Российского шестиклассника нашли без признаков жизни под окнами дома

    Раскрыт годами насиловавший в четырех стенах юную москвичку мужчина

    Российские войска расширили приграничную зону контроля

    Польша решила выдать российского ученого Украине

    Москвичам пообещали возвращение холодов

    Признаком скорого краха компании назвали отсутствие подарков для сотрудников

    Невозможность четырехдневной рабочей недели в России объяснили

    Перечислены цели кассетной «Саджиль-2»

    Все новости
