15:00, 18 марта 2026

Вынесено решение по готовившим взрыв и расстрел людей в центре Москвы

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Верховный суд (ВС) России пересмотрел приговор членам запрещенной в стране международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация), готовившим взрыв и расстрел людей в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Изучив кассационные жалобы осужденных, высшая судебная инстанция не нашла оснований для отмены или изменения назначенного наказания, приговор признан законным и вступил в силу.

2-й Западный окружной военный суд в декабре 2023 года приговорил шестерых членов ИГ к срокам от 16 до 22 лет лишения свободы. Осужденные: Манучехр Буриев, Самандар Тошмуродов, Гаджимурад Гасаналиев, Абдукодир Тоиров, Абдумалик Самиев и Раджабали Буриев.

В 2022 году фигуранты планировали взорвать здание силовиков на Лубянке, после чего открыть огонь по посетителям приемной и прохожим. Террористы требовали вывода российских войск из Сирии.

Фигуранты работали в Москве курьерами и разнорабочими на стройках. Показания против них дал седьмой фигурант, который признал вину и пошел на сделку со следствием. Его приговорили к 12 годам заключения.

