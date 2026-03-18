Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:15, 18 марта 2026

Зеленский высказался о поддержке Трампом России

Зеленский: Трамп не поддерживает ни Украину, ни Россию
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Президент США Дональд Трамп хочет быть нейтральным переговорщиком, поэтому в конфликте не поддерживает ни Украину, ни Россию. Об этом в интервью «Би-Би-Си» высказался президент Украины Владимир Зеленский.

«Дональд Трамп хотел быть переговорщиком, а не занимать чью-либо сторону в войне на Украине», — заявил украинский лидер.

Он отметил, что ради завершения конфликта Трамп и его советники выбрали стратегию тесного диалога с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что Зеленский хотел подарить Трампу iPad, отслеживающий ход боевых действий на Украине. Лидер США не получил презент, потому что не прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok