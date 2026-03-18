Зеленский высказался о поддержке Трампом России

Зеленский: Трамп не поддерживает ни Украину, ни Россию

Президент США Дональд Трамп хочет быть нейтральным переговорщиком, поэтому в конфликте не поддерживает ни Украину, ни Россию. Об этом в интервью «Би-Би-Си» высказался президент Украины Владимир Зеленский.

«Дональд Трамп хотел быть переговорщиком, а не занимать чью-либо сторону в войне на Украине», — заявил украинский лидер.

Он отметил, что ради завершения конфликта Трамп и его советники выбрали стратегию тесного диалога с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что Зеленский хотел подарить Трампу iPad, отслеживающий ход боевых действий на Украине. Лидер США не получил презент, потому что не прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности.