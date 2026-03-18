01:00, 18 марта 2026

Зендея очаровала фанатов появлением на шоу в полупрозрачном платье

Карина Черных
Карина Черных

Фото: DUTCH / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Американская актриса Зендея в откровенном образе появилась на шоу комика Джимми Киммела и очаровала фанатов. Фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

29-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» выбрала для съемки платье-макси, оформленное цветочными принтом и вырезом на спине. Также она была в нижнем белье белого цвета, которое просвечивало сквозь полупрозрачную ткань наряда. Внешний вид знаменитости был дополнен нюдовым макияжем и небольшими серьгами.

Читатели портала восхитились Зендеей и принялись писать комплименты в комментариях под материалом: «Какая же она красивая и элегантная женщина», «Совершенство», «Приятная девушка в отличие от других знаменитых женщин», «В ней есть что-то особенное», «Истинная красота».

Ранее сообщалось, что Зендея кардинально сменила имидж на фоне слухов о тайной свадьбе с британским актером Томом Холландом.

