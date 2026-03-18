Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:08, 18 марта 2026

Женщина лишилась сестры-близнеца и возлюбленного при восхождении на гору в Австралии

ABC News: Двое из трех туристов не выжили при восхождении на горы Глассхаус
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Dmitry Molchanov / Shutterstock / Fotodom  

Двое из трех туристов, отправившихся в горы Глассхаус в Австралии, не выжили. Об этом сообщило издание ABC News.

15 марта два 18-летних жителя Брисбена поскользнулись на размытой от дождя почве при восхождении на горный массив Бирва и упали с высоты около 100 метров. Третья женщина не получила серьезных травм, однако во время происшествия она лишилась сестры-близнеца, которая перестала подавать признаки жизни у подножия склона. Возлюбленного выжившей доставили в больницу в критическом состоянии. 18 марта медики констатировали его кончину.

Уточняется, что в день трагедии гора была закрыта для посещения из-за непогоды. Полиция подтвердила, что после небольшого ливня пеший маршрут стал непригодным из-за скользкой почвы. Тропу открыли для туристов только 17 марта.

Ранее альпинист поскользнулся, полетел кубарем вниз по горе и попал на видео. Инцидент произошел на горе Рысы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok