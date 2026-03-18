Женщина лишилась сестры-близнеца и возлюбленного при восхождении на гору в Австралии

Двое из трех туристов, отправившихся в горы Глассхаус в Австралии, не выжили. Об этом сообщило издание ABC News.

15 марта два 18-летних жителя Брисбена поскользнулись на размытой от дождя почве при восхождении на горный массив Бирва и упали с высоты около 100 метров. Третья женщина не получила серьезных травм, однако во время происшествия она лишилась сестры-близнеца, которая перестала подавать признаки жизни у подножия склона. Возлюбленного выжившей доставили в больницу в критическом состоянии. 18 марта медики констатировали его кончину.

Уточняется, что в день трагедии гора была закрыта для посещения из-за непогоды. Полиция подтвердила, что после небольшого ливня пеший маршрут стал непригодным из-за скользкой почвы. Тропу открыли для туристов только 17 марта.

Ранее альпинист поскользнулся, полетел кубарем вниз по горе и попал на видео. Инцидент произошел на горе Рысы.