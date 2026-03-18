Зрелые россияне перестали откладывать жизнь на потом

«Одноклассники»: Россияне старше 45 лет начали заниматься отложенными делами

Более половины россиян старше 45 лет (52%) в зрелом возрасте начали заниматься тем, что раньше откладывали. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социальной сетью «Одноклассники». Данные есть в распоряжении «Ленты.ру».

Так, согласно исследованию, 72 процентов респондентов отмечают, что у них появилось больше свободного времени, чем раньше. Освободившийся ресурс опрошенные граждане направляют на новые занятия и развитие: почти половина (48%) рассматривают обучение как способ дополнительного дохода, 46 процентов — как источник удовольствия и интереса, а 43 процента — для умственной «зарядки».

Исследование показало, что больше всего времени россияне старше 45 лет тратят на дом и быт (46%), интернет и социальные сети (38%), работу или подработку (37%). Однако распределение времени не всегда совпадает с их приоритетами — респонденты хотели бы уделять больше времени путешествиям (57%), заботе о здоровье (36%) и дополнительному заработку (33%). Почти каждый пятый (19%) рассказал, что хотел бы чаще посвящать время освоению нового и обучению.

Среди занятий, которые россияне старше 45 лет уже начали осваивать, лидируют здоровый образ жизни (34%), навыки для дополнительного дохода (30%) и компьютерные и цифровые навыки (20%). Также респонденты занимаются кулинарией (17%), освоением новых профессии (16%), изучением языков (13%), психологией (11%) и творчеством (6%).

