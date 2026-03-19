Юмористка пожаловалась на подглядывавшего за ней в спальне пожилого мужчину

Британская юмористка Адамс пожаловалась, что за ней подглядывал пожилой мужчина

Британская юмористка, звезда шоу «Танцы со звездами» (Strictly Come Dancing) Джейд Адамс пожаловалась на то, что незнакомый мужчина подглядывал за ней в спальне. Ее слова передает The Sun.

«Как вы бы себя чувствовали? Я в своей спальне. Шторы открыты. Но это второй этаж, и никто не может заглянуть ко мне. И вдруг я вижу палку, на конце которой серебристый фотоаппарат. Я открыла окно, а внизу стоял пожилой мужчина и держал эту палку», — вспомнила Адамс.

По словам юмористки, она спросила у незнакомца, что он делает, после чего начала отчитывать его. Однако мужчина не захотел извиняться и сказал ей обратиться в полицию, если она хочет. «Это же ненормально, да? Или я чего-то не понимаю?» — задалась вопросами Адамс. При этом телезвезда не уточнила, обратилась ли она в полицию из-за случившегося.

