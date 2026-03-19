Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:29, 19 марта 2026Интернет и СМИ

Юмористка пожаловалась на подглядывавшего за ней в спальне пожилого мужчину

Британская юмористка Адамс пожаловалась, что за ней подглядывал пожилой мужчина
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: tupaiterbang / Shutterstock / Fotodom

Британская юмористка, звезда шоу «Танцы со звездами» (Strictly Come Dancing) Джейд Адамс пожаловалась на то, что незнакомый мужчина подглядывал за ней в спальне. Ее слова передает The Sun.

«Как вы бы себя чувствовали? Я в своей спальне. Шторы открыты. Но это второй этаж, и никто не может заглянуть ко мне. И вдруг я вижу палку, на конце которой серебристый фотоаппарат. Я открыла окно, а внизу стоял пожилой мужчина и держал эту палку», — вспомнила Адамс.

По словам юмористки, она спросила у незнакомца, что он делает, после чего начала отчитывать его. Однако мужчина не захотел извиняться и сказал ей обратиться в полицию, если она хочет. «Это же ненормально, да? Или я чего-то не понимаю?» — задалась вопросами Адамс. При этом телезвезда не уточнила, обратилась ли она в полицию из-за случившегося.

Ранее британская журналистка и телеведущая Стеф Макговерн заявила, что в прошлом у нее был навязчивый поклонник. Она также рассказала о поступке преследователя, который ее сильно напугал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok