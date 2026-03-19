Фигуристка Алина Загитова снялась в купальнике для бренда Letters and Stones

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова снялась в откровенных образах для ювелирного бренда Letters and Stones. Фото опубликовал Telegram-канал «Антиглянец».

Так, 23-летняя спортсменка предстала на одних снимках в черном купальнике и темно-синих джинсах, которые она расстегнула и немного приспустила с талии. Внешний вид фигуристки дополнил каф, украшенный камнями, на ухе.

На других кадрах знаменитость попозировала в прозрачном белом наряде и плаще. При этом она примерила серебряную диадему в форме волны, серьги и кольцо с массивным камнем голубого цвета, дополненное маленькими очками.

В декабре прошлого года Алина Загитова снялась с новым имиджем и вызвала споры в сети. Тогда чемпионка предстала перед камерой в корсете без бретелей и ультракороткой юбке. Также она надела черные капроновые гольфы и серебристые туфли.