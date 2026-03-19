Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:13, 19 марта 2026

Анкара прокомментировала сведения об атаках ВСУ на «Турецкий поток»

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Турецкие власти приступили к проверке информации о новых атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на газопровод «Турецкий поток». Об этом РИА Новости сообщил источник в правительстве республики.

В Анкаре на просьбу прокомментировать ситуацию ограничились кратким ответом: «Изучаем информацию».

Ранее «Газпром» заявил, что объекты инфраструктуры для экспорта газа по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» подверглись атакам в период с 17 по 19 марта.

12 марта Минобороны России сообщило, что ВСУ вновь атаковали одну из самых мощных в мире компрессорных станций, обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку». С 3:55 до 06:45 по московскому времени расчеты средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили десять беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok