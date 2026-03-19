Анкара прокомментировала сведения об атаках ВСУ на «Турецкий поток»

Анкара проверяет данные об атаках ВСУ на «Турецкий поток»

Турецкие власти приступили к проверке информации о новых атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на газопровод «Турецкий поток». Об этом РИА Новости сообщил источник в правительстве республики.

В Анкаре на просьбу прокомментировать ситуацию ограничились кратким ответом: «Изучаем информацию».

Ранее «Газпром» заявил, что объекты инфраструктуры для экспорта газа по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» подверглись атакам в период с 17 по 19 марта.

12 марта Минобороны России сообщило, что ВСУ вновь атаковали одну из самых мощных в мире компрессорных станций, обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку». С 3:55 до 06:45 по московскому времени расчеты средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили десять беспилотников.