Землю накроет сильнейшая за последние месяцы магнитная буря

ИКИ РАН: На Землю надвигается сильнейшая за последние месяцы магнитная буря

На Землю надвигается сильнейшая за последние месяцы магнитная буря. Об этом сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.

Буря начнется ближе к ночи и станет самой мощной с середины января. По своей силе геомагнитные колебания 19-21 января достигли класса G4. По расчетам ученых, в этот раз магнитная буря затянется на шесть дней, до вторника, 24 марта. Сильнее всего геомагнитные возмущения будут 19-21-го числа — именно на эти дни придутся два наиболее крупных выброса плазмы. В последующие дни «хвост» от воздействия корональных дыр будет довольно слабым.

Первая за весну продолжительная буря обрушилась на Землю в конце прошлой недели, 14 марта. Разразившаяся буря оказалась на редкость стабильной и с момента своего начала не преодолевала уровень G1.7. При этом скорость солнечного ветра вдвое превышала обычную и составляла около 700 километров в секунду.