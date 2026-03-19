Землю накроет сильнейшая за последние месяцы магнитная буря

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:26, 19 марта 2026Экономика

ИКИ РАН: На Землю надвигается сильнейшая за последние месяцы магнитная буря
Виктория Клабукова

Фото: Artsiom P / Shutterstock / Fotodom

На Землю надвигается сильнейшая за последние месяцы магнитная буря. Об этом сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.

Буря начнется ближе к ночи и станет самой мощной с середины января. По своей силе геомагнитные колебания 19-21 января достигли класса G4. По расчетам ученых, в этот раз магнитная буря затянется на шесть дней, до вторника, 24 марта. Сильнее всего геомагнитные возмущения будут 19-21-го числа — именно на эти дни придутся два наиболее крупных выброса плазмы. В последующие дни «хвост» от воздействия корональных дыр будет довольно слабым.

Первая за весну продолжительная буря обрушилась на Землю в конце прошлой недели, 14 марта. Разразившаяся буря оказалась на редкость стабильной и с момента своего начала не преодолевала уровень G1.7. При этом скорость солнечного ветра вдвое превышала обычную и составляла около 700 километров в секунду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok