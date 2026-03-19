Бывшая модель Playboy ответила на критику груди и сорвала овации

Бывшая модель Playboy Бриана Холли ответила на критику ее груди и сорвала овации. Об этом пишет The Sun.

Журналисты портала обратили внимание на сторис жены британского актера Николас Холт в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). В нем она обратилась к хейтерам, раскритиковавшим ее фигуру на вечеринке Vanity Fair. «Я вижу комментарии по поводу моей груди, и хотя я не должна объяснять, но это грудь матери, которая не кормила своих детей несколько часов! Если вы понимаете, о чем я», — заявила манекенщица.

Как отмечает издание, многие поклонники Холли решили поддержать ее на платформе Reddit. «Людям действительно нужно заново научиться воспринимать женское тело», «Ей не следовало перед кем-то оправдываться», «Я даже не могу представить, насколько это дико, когда незнакомцы публично комментируют твою фигуру», — высказывались юзеры.

В декабре прошлого года российская актриса и певица, телеведущая и фотомодель Настя Задорожная ответила на критику внешности из-за возраста.