Директор ФСБ России рассказал о состоянии генерала ГРУ после покушения

Бортников: Генерал Алексеев после покушения поправляется, с ним все хорошо

Замначальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Владимир Алексеев идет на поправку после покушения украинского киллера. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников, передает РИА Новости.

По его словам, генерал Алексеев чувствует себя нормально, поправляется, с ним все будет хорошо.

«Дай Бог ему здоровья», — добавил глава российской спецслужбы.

Он заверил, что уровень защиты высокопоставленных офицеров повысят после покушения на Алексеева. При этом Бортников отметил необходимость того, чтобы «те, на кого нападают, тоже думали о своей безопасности».

Покушение на генерал-лейтенанта Алексеева произошло утром 6 февраля в доме на Волоколамском шоссе в Москве. Следователи сообщили, что неизвестный несколько раз выстрелил в замначальника ГРУ и скрылся. Генерал-лейтенанта госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Спустя два дня нападавшего задержали в Дубае и передали России. Им оказался уроженец Тернопольской области Любомир Корба, прибывший в Москву в конце декабря 2025 года. По заданию украинских спецслужб он должен был совершить теракт против военного.

Среди пособников оказались россияне Виктор Васин и его сын Павел. Отец снимал для киллера конспиративную квартиру и покупал проездные билеты. Его родственник обеспечивал других фигурантов транспортом для слежки и изъятия оружия из схрона.