19:04, 19 марта 2026

Директор ФСБ России рассказал о состоянии генерала ГРУ после покушения

Бортников: Генерал Алексеев после покушения поправляется, с ним все хорошо
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Замначальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Владимир Алексеев идет на поправку после покушения украинского киллера. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников, передает РИА Новости.

По его словам, генерал Алексеев чувствует себя нормально, поправляется, с ним все будет хорошо.

«Дай Бог ему здоровья», — добавил глава российской спецслужбы.

Он заверил, что уровень защиты высокопоставленных офицеров повысят после покушения на Алексеева. При этом Бортников отметил необходимость того, чтобы «те, на кого нападают, тоже думали о своей безопасности».

Покушение на генерал-лейтенанта Алексеева произошло утром 6 февраля в доме на Волоколамском шоссе в Москве. Следователи сообщили, что неизвестный несколько раз выстрелил в замначальника ГРУ и скрылся. Генерал-лейтенанта госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Спустя два дня нападавшего задержали в Дубае и передали России. Им оказался уроженец Тернопольской области Любомир Корба, прибывший в Москву в конце декабря 2025 года. По заданию украинских спецслужб он должен был совершить теракт против военного.

Среди пособников оказались россияне Виктор Васин и его сын Павел. Отец снимал для киллера конспиративную квартиру и покупал проездные билеты. Его родственник обеспечивал других фигурантов транспортом для слежки и изъятия оружия из схрона.

    Две страны ЕС заблокировали выделение Украине кредита на 90 миллиардов. Финансирование ВСУ находится под угрозой

    «Радиостанция Судного дня» передала четыре странных шифровки за день

    Украинская артиллерия ударила по жилым домам в российском регионе

    МИД России вызовет посла Израиля из-за атаки на сотрудников российского телеканала

    Трамп ответил на вопрос о войне с Ираном шуткой про Перл-Харбор

    КСИР показал кадры c ОЭС подбитого F-35

    Врач предупредила об опасности одного предмета на кухне

    В Кремле прокомментировали атаку на сотрудников российского телеканала в Ливане

    В России предрекли украинские провокации против Венгрии

    Самолет с пятью пассажирами рухнул на пляж в Австралии

    Все новости
