Дмитриев двумя словами оценил заявление Трампа об ударах по газовым объектам

Дмитриев: Заявление Трампа об ударах по газовым объектам — переломный момент

Заявление президента США Дональда Трампа об ударах по газовым объектам является поворотным моментом. Об этом заявил спецпредставитель российского лидера Владимира Путина Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Переломный момент», — подчеркнул Дмитриев.

Ранее Трамп заявил, что США готовы уничтожить иранское газовое месторождение «Южный Парс», если Тегеран нанесет удар по Катару.

10 марта президент России Владимир Путин второй раз за неделю провел разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Стороны обсудили гуманитарную помощь Москвы и перспективы деэскалации конфликта.