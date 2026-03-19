Долина ответила на вопрос о любимых местах в Москве и Петербурге

Долина заявила о нехватке времени посетить места, где она раньше жила

Народная артистка России Лариса Долина рассказала, что хочет посетить места, где она раньше жила. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты задали вопрос о том, какие места в Москве и Петербурге являются ее любимыми. «Я очень надеюсь, что когда-нибудь выкрою время, приеду и посещу свои любимые места — например, место, где я жила когда-нибудь», — ответила Долина.

Она добавила, что у нее много любимых мест как в Москве, так в Петербурге. По словам Долиной, ей не хватает времени, чтобы доехать до них в силу большой загруженности. Она объяснила, что обычно приезжает только на один день.

Ранее стало известно, что после выселения из роскошной квартиры в Хамовниках Лариса Долина прописалась в хрущевке района Лефортово на юго-востоке Москвы.