19:14, 19 марта 2026

Элайджа Вуд сделал неожиданное признание о «Властелине колец»

Актер Элайджа Вуд признался, что никогда не читал книги «Властелин колец»
Ольга Коровина

Фото: Arturo Holmes / Getty Images

Американский актер Элайджа Вуд, наиболее известный по роли Фродо Бэггинса в трилогии «Властелин колец», признался, что не читал знаменитые книги о Средиземье. Об этом пишет The Independent.

По словам Вуда, он лишь недавно приступил к чтению произведений культового британского писателя Джона Толкина, несмотря на то, что с момента выхода фильма «Властелин колец: Братство Кольца» прошло 25 лет. Как отмечает издание, решение актера ознакомиться с книгами может быть связано с работой над новым проектом, связанным со Средиземьем. Поклонники подозревают, что Вуд вернется к роли Фродо в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума».

Ранее британский актер Иэн Маккеллен объявил о возвращении к роли Гендальфа в спин-оффе легендарной саги «Властелин колец». Речь идет о фильме «Властелин колец: Охота на Голлума», съемки которого начнутся в Новой Зеландии в мае 2026 года. Известно, что в качестве режиссера выступит Энди Серкис, он же сыграет Голлума.

