Звезда «Властелина колец» объявил о возвращении к культовой роли

Иэн Маккеллен подтвердил, что сыграет Гендальфа в спин-оффе «Властелина колец»
Ольга Коровина

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Британский актер Иэн Маккеллен объявил о возвращении к роли Гендальфа в спин-оффе легендарной саги «Властелин колец». Об этом пишет газета The Daily Mirror.

Речь идет о фильме «Властелин колец: Охота на Голлума», съемки которого начнутся в Новой Зеландии в мае 2026 года. Известно, что в качестве режиссера выступит Энди Серкис, он же сыграет Голлума.

«В следующем году я вернусь в Средиземье и снова исполню роль Гендальфа. Я не собираюсь сбавлять обороты», — заявил Маккеллен. 86-летний актер добавил, что считает работу на съемочной площадке не такой тяжелой, как на театральной сцене.

В июне 2024 года сообщалось, что Маккеллен попал в больницу после падения со сцены. Артист оступился и упал во время постановки, на носилках его отнесли в машину скорой помощи. Спектакль был остановлен и не возобновился. Позже актер заявил, что во время несчастного случая его спас костюм толстяка.

