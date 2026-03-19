Ермак приехал на фронт вместе с известным американским актером

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:18, 19 марта 2026Бывший СССР

Экс-глава ОП Украины Ермак приехал в Славянск с актером Шоном Пенном
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Экс-глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак приехал в прифронтовой Славянск вместе с известным американским актером Шоном Пенном. Фотографии визита опубликовала в Telegram пресс-служба 157-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Шон Пенн, пропустив церемонию [вручения премии] "Оскар", прибыл на Украину и имел возможность лично посетить боевое подразделение 157-й отдельной механизированной бригады», — говорится в публикации.

Почему на публикациях вместе с Пенном оказался Ермак, не уточняется.

После ухода со своего поста Ермак заявлял, что готов отправиться на фронт в составе ВСУ. При этом спустя несколько месяцев экс-глава офиса президента заявил, что возглавил один из комитетов Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok