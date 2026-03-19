ФСБ показала видео задержания и допроса расправившегося с депутатом Новой Каховки агента

Задержанный за покушение на главу совета депутатов Новой Каховки попал на видео

ФСБ показала кадры задержания и допроса одного из пяти подозреваемых в покушении на главу совета депутатов Новой Каховки Херсонской области Владимира Леонтьева, совершенном 1 октября 2025 года. Ролик в Telegram-канале публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ проводят захват подозреваемого, когда тот заходит в подъезд жилого дома. Оперативники с двух сторон хватают мужчину, валят его на пол и застегивают в наручники, после чего усаживают в салон легкового автомобиля. Далее показаны кадры допроса задержанного, который признается, что совершил преступление путем подрыва заложенного самодельного взрывного устройства (СВУ), детали которого ему передали сотрудники спецслужб Украины.

В октябре 2025 года подозреваемые установили СВУ на входе в административное здание и, дождавшись прибытия главы совета депутатов, привели устройство в действие. В результате взрыва Леонтьев не выжил. 19 марта текущего года ФСБ сообщила о задержании пятерых подозреваемых в совершении теракта.