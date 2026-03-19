Генсек ООН обратился к США, Израилю и Ирану

Генсек ООН Гутерриш призвал США, Израиль и Иран закончить войну

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к США, Израилю и Ирану, призвав Вашингтон и Тель-Авив закончить войну, а Тегеран — прекратить атаки на страны Ближнего Востока. Его слова приводит агентство Reuters.

«Настало время положить конец этой войне, которая рискует выйти из-под контроля», — сказал Гутерриш.

Он также призвал прекратить блокирование Ормузского пролива, которое создает угрозу для мировой экономики.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что мир, Ближний Восток и союзники Соединенных Штатов в Европе должны сказать президенту США Дональду Трампу «спасибо».