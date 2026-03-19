Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:51, 19 марта 2026Мир

Генсек ООН обратился к США, Израилю и Ирану

Генсек ООН Гутерриш призвал США, Израиль и Иран закончить войну
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетКонфликт Израиля и Ирана

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к США, Израилю и Ирану, призвав Вашингтон и Тель-Авив закончить войну, а Тегеран — прекратить атаки на страны Ближнего Востока. Его слова приводит агентство Reuters.

«Настало время положить конец этой войне, которая рискует выйти из-под контроля», — сказал Гутерриш.

Он также призвал прекратить блокирование Ормузского пролива, которое создает угрозу для мировой экономики.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что мир, Ближний Восток и союзники Соединенных Штатов в Европе должны сказать президенту США Дональду Трампу «спасибо».

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok