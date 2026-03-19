19:11, 19 марта 2026

Гладков сообщил о поиске решения проблемы с отключениями интернета

Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что правительство региона ищет компромиссное решение проблемы с отключениями мобильного интернета, передает его слова РИА Новости.

Он заявил, что сегодня говорил об этом с федеральными органами власти и силовыми структурами. «Наша задача — чтобы работали без перебоев и национальный мессенджер MAX, и те системы оповещения, которые выстроены в области. Нас слышат, слушают и стараются помочь нам в этой сложной ситуации», — указал он.

Гладков согласился с тем, что для жителей приграничья отсутствие информации — это большая угроза.

Ранее в четверг в ходе прямой линии с Гладковым жители области возмутились тем, что часть сайтов из белого списка не работает, однако беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) при этом летают. Помимо того, многие выразили опасения, что в случае штурма ВСУ границы люди узнают об этом слишком поздно. Губернатор признал проблему, отметив, что невозможность получить оперативную информацию в приграничных районах Белгородской области из-за отключения интернета может привести к ранениям и разрушениям.

