Известному конгрессмену сломали нос перед камерой

Никита Савин
Аргентинскому конгрессмену от партии «Свобода наступает», которую возглавляет президент страны Хавьер Милей, сломали нос во время раздачи гуманитарной помощи. Об этом сообщает Need To Know.

Нападение на известного политика Федерико Пелли произошло в небольшом городе Ла-Мадрид в провинции Тукуман 11 марта. Конгрессмен с соратниками по партии привезли в пострадавший от наводнения город матрасы и предметы первой необходимости. На въезде в город дорогу машинам преградили несколько мужчин. Старший из них сказал, что не пропустят Пелли в населенный пункт. Очевидец снял на камеру мобильного телефона, как политик спросил у незнакомца, кто он. После этого мужчина резко ударил Пелли головой в нос. Конгрессмен схватился за лицо и опустился на колени, обливаясь кровью.

Агрессивного мужчину задержали. Им оказался политический активист Марсело Сегура, который, по данным местных СМИ, связан с министром внутренних дел провинции Дарио Монтеросом из левой «Хустисиалистской партии». Пелли доставили в больницу с тяжелым переломом носа. Хавьер Милей опубликовал видео нападения на соратника на своей странице в социальной сети.

Инцидент осудили многие аргентинские политики, включая Монтероса. Сегура арестовали. Мотивы его поступка пока неизвестны, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Парагвае политик расправился с другом. Это произошло во время карточной игры.

