Политик проиграл другу в карты 3,5 миллиона рублей и расправился с ним

В Парагвае политик из партии Колорадо убил друга из-за проигрыша в карты

В Парагвае политик расправился с другом после проигрыша в карты 300 миллионов гуарани (около 3,5 миллиона рублей). Об этом сообщает Need To Know.

Вечером 2 февраля Фреди Бритос Фигередо и его приятель Валентин Гомес Сарачо играли на деньги в доме последнего в городе Куругуати, департамент Каниндею. Фигередо проиграл крупную сумму и начал обвинять Сарачо в шулерстве. Знакомым спорщиков, присутствовавшим при игре, удалось на время погасить конфликт. Фигередо поднялся, чтобы уйти, затем внезапно выхватил пистолет у одного из мужчин и несколько раз выстрелил в Сарачо.

Пострадавшего доставили в больницу и срочно прооперировали, однако спасти его не удалось. Фигередо сбежал. Полиция нашла его пикап брошенным на дороге в сельской местности. Фреди Бритос Фигередо был советником муниципальных властей и кандидатом на пост мэра административного района Иви-Пита департамента Каниндею от консервативной правой партии Колорадо. Сарачо работал в кабинете главы Национального секретариата спорта Парагвая Сесара Рамиреса.

