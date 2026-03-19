16:34, 19 марта 2026Путешествия

Кабина фуникулера с человеком разбилась на горнолыжном курорте Европы и попала на видео

The Sun: Человек не выжил из-за падения кабины с канатной дороги в Швейцарии
Елизавета Гринберг (редактор)

Кабина фуникулера с человеком внутри сорвалась с канатной дороги и разбилась в Европе, момент попал на видео. Кадры публикует газета The Sun.

Трагедия произошла 18 марта на горнолыжном курорте Энгельберг-Титлис в Швейцарии. Находившийся в кабине человек не выжил в результате падения. На кадрах видно, как гондола летит по склону и бьется о снег. После ее жесткого приземления к ней поспешили службы экстренной помощи, рядом собрались испуганные отдыхающие.

Сообщается, что после произошедшего к месту трагедии направили вертолет, а других лыжников эвакуировали с канатной дороги. «Был сильный ветер, а затем рывок, в результате которого кабель сдвинулся», — рассказал один из свидетелей. Уточняется, что в некоторых местах на склоне были зафиксированы порывы, достигающие 80 километров в час.

Ранее 12-летний подросток был погребен заживо под лавиной в Европе. Семья с ребенком каталась вне трассы.

