16:21, 19 марта 2026Экономика

В российском городе снег упал с крыши вместе с бетоном и металлом

В Костроме упавший с крыши снег вырвал бетонные ограждения и потянул их за собой
Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Липатова / Коммерсантъ

В Костроме снег с крыши рухнул на тротуар вместе с бетоном и металлом. Об этом сообщается в группе «ЧП Кострома» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на углу улиц Комсомольской и Текстильщиков в центре города. Снежно-ледяная масса, скатываясь с высоты третьего этажа, потянула за собой металлическое ограждение вместе с бетонными и кирпичными столбами, обрушив все это на тротуар. В доме, с кровли которого упала наледь, располагаются в том числе и медицинские учреждения.

Местные жители винят в произошедшем коммунальщиков. По словам горожан, тротуар у здания не расчищали от сугробов на протяжении всей зимы. Вдобавок состояние дома оценивают как аварийное.

Ранее в другом российском городе, Петропавловске-Камчатском, глыба льда пробила крышу остановочного павильона и придавила ожидавшую транспорт женщину. Другие горожане чудом спаслись от обрушившейся наледи. Как оказалось, обслуживающую дом управляющую компанию (УК) власти уже уличали в некачественной уборке кровли. При этом директор УК считает виновными собственников квартир, с чьих балконов могла упасть наледь.

