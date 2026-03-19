Онколог рассказал о никак не проявляющих себя годами опухолях

Онколог Котов: Есть опухоли, которые растут годами и не проявляют себя

Существуют раковые опухоли, которые растут в человеке годами и никак себя не проявляют. Об этом «Ленте.ру» рассказал хирург НМИЦ онкологии имени Петрова и член попечительского совета фонда «Не напрасно» Максим Котов.

По его словам, показатели выживаемости при таких опухолях высокие. «Чаще всего их находят случайно — когда человек проходит диспансеризацию или обследуется по другому поводу. Если бы не эти обследования, опухоль никогда бы не нашли, и она никак не повлияла бы на продолжительность или качество жизни», — пояснил онколог.

Он подчеркнул, что предсказать поведение опухоли сложно. Даже если исследования показывают медленное развитие рака, существует вероятность, что в будущем образование резко начнет прогрессировать — и такие случаи фиксируются.

Предсказать, как будет развиваться рак у конкретного человека, очень сложно: слишком много факторов влияют — и образ жизни, и окружающая среда, и другие заболевания Максим Котов онколог

В пример специалист привел рак щитовидной железы, при котором могут образовываться папиллярные микрокарциномы — имеющие размер меньше одного сантиметра и практически не растущие опухоли. Со временем часть пациентов с таким диагнозом все равно проходит через хирургическое вмешательство. «Причины разные. Иногда медицинские — если опухоль начала увеличиваться. А иногда чисто психологические: человеку надоело жить с мыслью, что у него рак, надоело постоянно ходить по врачам и делать обследования. И он выбирает операцию, чтобы просто закрыть этот вопрос», — рассказал хирург.

Ранее заслуженный врач Петр Яблонский назвал курящим россиянам простой способ рассчитать риск рака легких. По его словам, для этого нужно умножить число скуриваемых в день пачек на годы курения. Результат будет равняться стажу курильщика в «пачко-годах». Россиянам в возрасте 40-50 лет, чей стаж превышает 20 пачко-лет, профессор посоветовал сделать низкодозную компьютерную томографию.

