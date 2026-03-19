07:39, 19 марта 2026

Лимиты по кредитным картам в России упали

НБКИ: В феврале средний лимит по новым выданным кредитным картам упал на 12,9 %
Вячеслав Агапов

Фото: Unsplash

В феврале 2026 года средний лимит по новым кредитным картам сократился. Об этом со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщает ТАСС.

В годовом выражении лимиты упали на 12,9 процента, со 112,6 до 98,1 тысячи рублей. За месяц цифра сократилась на 2,5 процента.

Кредитки с самым большим лимитом выдавали в Москве (134,5 тысячи рублей), Московской области (116,2 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (115,6 тысячи рублей), Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (103,8 тысячи рублей) и Ленинградской (102,2 тысячи рублей) областях.

Сильнее всего урезали лимиты в Приморском (минус 20,4 процента) и Красноярском (минус 19,2 процента) краях, Ленинградской (минус 16,7 процента) и Кемеровской (минус 16,1 процента) и Волгоградской (минус 15,6 процента) областях. В Москве и Санкт-Петербурге показатель сократился на 11,6 и 11,3 процента соответственно. Только в двух крупнейших регионах лимиты выросли — в Ростовской области (плюс 5 процентов) и Ставропольском крае (плюс 2,3 процента).

Эксперты объясняют тенденцию жесткой денежно-кредитной политикой регулятора (ДКП) по охлаждению кредитного рынка. Банкам приходится сосредоточиться на управлении качеством портфеля, что ведет к усилению скоринговых фильтров и ограничению выдачи новых кредиток и средних лимитов по ним, — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По данным финансового маркетплейса «Финуслуги», средний уровень полной стоимости кредита (ПСК) в крупнейших по объемам капитализации российских банках оказался вдвое выше ключевой ставки. К настоящему времени средний уровень ПСК на внутреннем рынке достиг 31 процента. Для сравнения, ключевая ставка сейчас находится на уровне 15,5 процента.

