15:57, 19 марта 2026Бывший СССР

Лукашенко подтвердил свое участие в одном из заседаний Совета мира

Спецпосланник Коул: Лукашенко примет участие в одном из заседаний Совета мира
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие в одном из заседаний Совета мира. Об этом сообщает спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул после переговоров с Лукашенко, передает БелТА.

«Мы обсудили этот вопрос. Президент Лукашенко подтвердил, что он примет участие в одном из заседаний Совета мира», — отметил он.

Также Коул сообщил о возможной поездке белорусского лидера в США для встречи с президентом Дональдом Трампом.

Первое заседание Совета мира состоялось 19 февраля в Вашингтоне. На нем обсуждалось будущее сектора Газа. Американский лидер заявил, что рассчитывает на участие России и Китая в усилиях по оказанию помощи в этом вопросе.

