06:15, 19 марта 2026

Любовь к одному фрукту обернулась для девушки «мучительным сожалением» в уборной

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Dancingonsaturnrings рассказала, как стала жертвой своей внезапно вспыхнувшей любви к цитрусовым. Проблему вызвало то, что девушка съела огромное количество фруктов.

Девушка рассказала, что, стоя перед магазинным прилавком, она не смогла устоять перед соблазном и купила огромный пакет мандаринов. «[Придя домой], я наконец-то разрываю сетчатый пакет и съедаю один, превосходный фрукт. Резкий цитрусовый вкус взрывается на языке — сладкий и восхитительный. Еще один мандарин, потому что могу и потому что хочу. Третий мандарин… начинают закрадываться сомнения. Стоит ли мне есть его? У меня вроде раньше болел живот, когда я ела фрукты бездумно», — описала девушка ход своих мыслей.

Съев все же третий мандарин, она напрочь потеряла контроль над собой и вовсе перестала считать. Она поглощала фрукты с «жадностью, которую можно назвать библейской», беспечно закрыв глаза на надвигающиеся последствия.

«Я лежала в постели, смиренно принимая тот факт, что, скорее всего, пожалею об этом. Я крепко спала, мне было уютно и тепло, но туман снов в клочья разорвала боль. Окончательно меня разбудил недовольный кишечник, сжимавшийся в мучительные узлы. Я потащилась в ванную, понимая, что расплачиваюсь за свои неразумные поступки. Что там произошло — пусть останется невысказанным. Сожаление. Болезненное, мучительное сожаление», — заключила девушка.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о том, как кишечник подвел его прямо посреди марафона. Мужчина хотел выпустить кишечные газы, однако вместо этого «обделался вдребезги» на бегу.

    Последние новости

    Главный порт Ирана на Каспии подвергся атаке с воздуха. Израиль нанес удары по кораблям и ряду зданий

    Россиянам назвали первые шаги при утечке интимных фотов сеть

    BMW представил новый мощный седан с оригинальной внешностью

    Мужчина заживо похоронил блогершу в чемодане

    Внешность Роберта Паттинсона на красной дорожке оценили фразой «братан хочет мирной жизни»

    Россиян предупредили об опасных последствиях недостатка сна

    Сенат США не стал ограничивать военные полномочия Трампа

    Трампа обвинили в создании беспрецедентных проблем для США и всего Запада

    Медведи в Московском зоопарке вышли из зимней спячки

    Раскрыты траты россиян на автозапчасти

    Все новости
