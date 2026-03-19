18:32, 19 марта 2026

Медведев в одном посте использовал семь оскорблений для Зеленского

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал пост в Telegram о диалоге по украинскому конфликту, в котором семь раз оскорбил президента Владимира Зеленского.

В частности, он подчеркнул, что тот никогда не будет легитимной стороной для переговоров и вспомнил, что после окончания Второй мировой войны акт о безоговорочной капитуляции Германии подписывал не лично Адольф Гитлер.

Высказывая свою позицию, российский политик назвал президента Украины «мерзкой зеленой тлей», «смердящим трупом» и «вонючим псом», который рассчитывает провести выборы и вернуть себе легитимный статус.

Также в качестве оскорблений он использовал такие слова, как «шатающийся от наркоты зомби» и «потасканная *****». Кроме того, Медведев дважды за один пост назвал Зеленского «тварью».

Ранее Медведев в одном тексте использовал 11 разных оскорблений для Владимира Зеленского. Оскорбления начались с заголовка поста, где президент Украины был назван «бандеровской сволочью».

