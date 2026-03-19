21:48, 19 марта 2026Мир

МИД России обратился с призывом к США и Израилю

МИД России призвал США и Израиль прекратить военную авантюру против Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Aleksey / Globallookpress.com

Россия обеспокоена продолжением вооруженного конфликта в зоне Персидского залива и призывает к скорейшему прекращению военных действий на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

В МИД указали, что Россия «неизменно выступает за необходимость создания условий для сосуществования в мире, безопасности и атмосфере добрососедства» дружественных ей арабских государств и Ирана.

«Подчеркиваем, что первым шагом на этом пути должен стать незамедлительный отказ США и Израиля от продолжения своей военной авантюры», — сказано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал расправу над секретарем Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани. Он заявил, что Россия решительно осуждает действия, направленные на причинение вреда здоровью представителей иранского руководства.

