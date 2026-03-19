Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:25, 19 марта 2026

Спрогнозировано резкое подорожание пластика из-за войны в Иране

Аналитик Бредихин: Цены на пластик могут вырасти на 30-50 % из-за войны в Иране
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Масштабные перебои с поставками нефтепродуктов из ближневосточного региона из-за войны в Иране могут привести к резкому подорожанию компонентов для производства пластмасс, клеев, красок и синтетических тканей. Об этом заявил ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин, его слова приводит ТАСС.

Блокирование Ираном Ормузского пролива, пояснил эксперт, привело к серьезным нарушениям поставок не только сырья, но и продуктов переработки нефти. Речь идет в том числе о нафте, которая используется при создании полимеров. Из этого вида нефтепродуктов, в частности, получают олефины, которые необходимы для выпуска пластиков, синтетических каучуков, волокон и моющих средств.

Материалы по теме:
Китай начал контрнаступление в «войне чипов» с США. Почему ответ Пекина так опасен для Запада?
Китай начал контрнаступление в «войне чипов» с США.Почему ответ Пекина так опасен для Запада?
16 июня 2023
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026

Страны Персидского залива до недавнего времени обеспечивали четвертую часть глобальных поставок товарной нафты. Кроме того, на долю Ирана, Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приходится порядка 7 процентов мирового выпуска полимеров. Последние используются при производстве упаковки, труб водо- и газоснабжения, а также в автомобилестроении и медицине. Потеря даже 5-7 процентов предложения, констатировал Бредихин, рискует привести к подорожанию пластика на 30-50 процентов.

Война в Иране может ударить еще по одной ключевой отрасли глобальной экономики, предупреждали ранее аналитики международного рейтингового агентства Fitch. Масштабные перебои с поставками сжиженного природного газа с Ближнего Востока, отмечали эксперты, рискуют стать угрозой для мирового рынка полупроводников. Причиной может стать резкое снижение экспорта гелия из охваченного войной региона. Приостановка добычи газа в Катаре может вызвать панику среди участников биржевого рынка и привести к ажиотажному спросу на фоне ограниченного предложения. Следствием этого станет резкое удорожание гелия, используемого в ряде ключевых отраслей — от производства медицинского оборудования до ракетостроения и выпуска полупроводников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об утонувшем грузе НАТО после удара по барже под Одессой

    Стало известно о смерти российской пенсионерки после звонка с Украины

    Россиянам объяснили риски при покупке китайских шин

    Трамп прислал письмо Токаеву и пригласил его в два места

    Россиянин выиграл 12,3 миллиона рублей на четырех матчах Лиги чемпионов

    В России ответили на планы Украины контролировать Черное море

    В России объяснили приостановку переговоров с США и Украиной

    Найдено природное средство для снижения риска развития диабета

    ФСБ показала видео задержания и допроса расправившегося с депутатом Новой Каховки агента

    Названы главные признаки скорого краха компании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok