Спрогнозировано резкое подорожание пластика из-за войны в Иране

Аналитик Бредихин: Цены на пластик могут вырасти на 30-50 % из-за войны в Иране

Масштабные перебои с поставками нефтепродуктов из ближневосточного региона из-за войны в Иране могут привести к резкому подорожанию компонентов для производства пластмасс, клеев, красок и синтетических тканей. Об этом заявил ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин, его слова приводит ТАСС.

Блокирование Ираном Ормузского пролива, пояснил эксперт, привело к серьезным нарушениям поставок не только сырья, но и продуктов переработки нефти. Речь идет в том числе о нафте, которая используется при создании полимеров. Из этого вида нефтепродуктов, в частности, получают олефины, которые необходимы для выпуска пластиков, синтетических каучуков, волокон и моющих средств.

Страны Персидского залива до недавнего времени обеспечивали четвертую часть глобальных поставок товарной нафты. Кроме того, на долю Ирана, Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приходится порядка 7 процентов мирового выпуска полимеров. Последние используются при производстве упаковки, труб водо- и газоснабжения, а также в автомобилестроении и медицине. Потеря даже 5-7 процентов предложения, констатировал Бредихин, рискует привести к подорожанию пластика на 30-50 процентов.

Война в Иране может ударить еще по одной ключевой отрасли глобальной экономики, предупреждали ранее аналитики международного рейтингового агентства Fitch. Масштабные перебои с поставками сжиженного природного газа с Ближнего Востока, отмечали эксперты, рискуют стать угрозой для мирового рынка полупроводников. Причиной может стать резкое снижение экспорта гелия из охваченного войной региона. Приостановка добычи газа в Катаре может вызвать панику среди участников биржевого рынка и привести к ажиотажному спросу на фоне ограниченного предложения. Следствием этого станет резкое удорожание гелия, используемого в ряде ключевых отраслей — от производства медицинского оборудования до ракетостроения и выпуска полупроводников.