На США обрушилась беспрецедентная погода

Синоптик Леус: В США началась историческая мартовская жара

На США обрушилась беспрецедентная мартовская жара. Волна аномального тепла затронула и западное побережье, и равнины, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в 11 городах штатов Калифорния и Аризона уже побиты новые температурные рекорды. Так, в Редвуд-Сити впервые за 96 лет столбики термометров 16 марта показали плюс 32 градуса Цельсия, а на следующий день — плюс 34 градуса Цельсия.

Другие мартовские рекорды жары были установлены 17 марта в Санта-Ане (плюс 38 градусов Цельсия) и Флагстаффе (плюс 23 градуса Цельсия). В некоторых районах США, по прогнозам местных метеорологов, воздух может прогреться до плюс 38 градусов и сохранить этот показатель на несколько дней.

«Метеорологи уже не говорят о рекордах, установленных для определенного календарного дня — такая жара может установить абсолютные мартовские рекорды более чем в 100 городах — от Калифорнии до Монтаны, от Небраски до Техаса. До этого в Финиксе, штат Аризона, температура поднималась до плюс 38 только один раз в марте», — отметил Леус. Синоптик подчеркнул, что ни в Лас-Вегасе, ни в центре Лос-Анджелеса температура воздуха в марте никогда не поднималась выше плюс 38 градусов Цельсия — в этом году есть вероятность, что так произойдет.

«Возможно, это будет самая значительная и продолжительная мартовская жара с марта 2012 года, когда в центральной части США и Канаде было переписано подавляющее большинство рекордов тепла», — заключил Леус.

Ранее в Москве приготовились к рекорду по количеству солнечных дней в марте. Обновление максимума назвала вероятным главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.