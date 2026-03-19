На Украине уничтожили командира спецназа

Военкор Поддубный: Под Лиманом уничтожили командира ССО Украины Желтобруха

В Донецкой народной республике под Красным Лиманом уничтожили командира диверсионно-разведывательного отряда 8-го полка сил специальных операций Украины Антона Желтобруха. Об этом в Telegram сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Ликвидирован сержант 8-го полка ССО Украины Антон Желтобрух. Боевик командовал диверсионно-разведывательной группой и считался одним из самых опытных специалистов. Уничтожен, как сообщают, в стрелковом бою», — говорится в публикации.

По словам военкора, 8-й полк ССО считается одним из самых подготовленных воинских подразделений Украины, состоящих из ветеранов боевых действий в Донбассе.

Ранее украинский беспилотный летательный аппарат уничтожил пикап со своими ранеными сослуживцами. Их вывозили из красноармейского направления.