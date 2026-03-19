Боуз раскритиковал слова Каллас об альтернативных поставках нефти для Венгрии

Ирландский журналист Чей Боуз назвал идиоткой верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас. Публикацию с критикой главы европейской дипломатии он опубликовал в социальной сети X.

Журналист отреагировал на заявление Каллас о предложении Евросоюза найти Венгрии альтернативные источники поставок нефти, например через Хорватию.

«Идиотка Каллас советует Венгрии обратиться к Хорватии за поставками нефти, которые сейчас заблокированы из-за действий украинской диктатуры. Хорватия сама не добывает ни капли нефти», — написал он.

Боуз также отметил, что Хорватия готова поставлять нефть через свою территорию по цене, которая в пять раз выше стандартной.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев заявил, что разногласия внутри Евросоюза могут привести к серьезному кризису и даже расколу объединения. По его словам, напряженность в отношениях с Венгрией уже говорит об отсутствии единства среди стран ЕС.