16:23, 19 марта 2026Интернет и СМИ

На Западе назвали Каллас идиоткой

Боуз раскритиковал слова Каллас об альтернативных поставках нефти для Венгрии
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Ирландский журналист Чей Боуз назвал идиоткой верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас. Публикацию с критикой главы европейской дипломатии он опубликовал в социальной сети X.

Журналист отреагировал на заявление Каллас о предложении Евросоюза найти Венгрии альтернативные источники поставок нефти, например через Хорватию.

«Идиотка Каллас советует Венгрии обратиться к Хорватии за поставками нефти, которые сейчас заблокированы из-за действий украинской диктатуры. Хорватия сама не добывает ни капли нефти», — написал он.

Боуз также отметил, что Хорватия готова поставлять нефть через свою территорию по цене, которая в пять раз выше стандартной.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев заявил, что разногласия внутри Евросоюза могут привести к серьезному кризису и даже расколу объединения. По его словам, напряженность в отношениях с Венгрией уже говорит об отсутствии единства среди стран ЕС.

    Последние новости

    «Революция сорвана, вождь в дурке». Блогер Ремесло попал в психбольницу после внезапной критики СВО и разговора с Алаудиновым

    Путин сделал заявление о помощи участникам СВО

    Директор Долиной возмутился новостью о саботаже ее выступления зрителями

    В «Мособлгаз» нагрянула ФСБ

    Артемий Лебедев объяснил склонность россиян все ругать и ныть

    Часть морга обрушилась в российском регионе

    Раскрыт многомиллиардный ущерб от действий чиновника-организатора преступной банды

    Россияне назвали потраченную на свою первую машину сумму

    Водонаева рассказала о воровстве одежды на «Доме-2»

    Кабина фуникулера с человеком разбилась на горнолыжном курорте Европы и попала на видео

    Все новости
