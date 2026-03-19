На Западе рассказали о поведении Орбана во время выступления Зеленского

Euractiv: Орбан разминал ноги во время выступления Зеленского на саммите ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не стал слушать выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите Евросоюза (ЕС), вместо этого он решил «размять ноги». Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники.

«Два источника подтвердили, что Орбан находился в зале, но разминал ноги, пока ... (Зеленский — прим. «Ленты.ру») говорил», — пишет издание.

Судя по трансляции с саммита, венгерский премьер отсутствовал за столом переговоров во время выступления украинского лидера по видеосвязи.

Ранее Венгрия и Словакия заблокировали решение ЕС о новом пакете санкций против России и выделении Украине кредита в 90 миллиардов евро. Как сообщала газета Politico, саммит стран объединения стал практически полем битвы.