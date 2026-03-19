Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:24, 19 марта 2026

На Западе рассказали о поведении Орбана во время выступления Зеленского

Euractiv: Орбан разминал ноги во время выступления Зеленского на саммите ЕС
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dts Nachrichtenagentur / Globallookpress.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не стал слушать выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите Евросоюза (ЕС), вместо этого он решил «размять ноги». Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники.

«Два источника подтвердили, что Орбан находился в зале, но разминал ноги, пока ... (Зеленский — прим. «Ленты.ру») говорил», — пишет издание.

Судя по трансляции с саммита, венгерский премьер отсутствовал за столом переговоров во время выступления украинского лидера по видеосвязи.

Ранее Венгрия и Словакия заблокировали решение ЕС о новом пакете санкций против России и выделении Украине кредита в 90 миллиардов евро. Как сообщала газета Politico, саммит стран объединения стал практически полем битвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У США заканчиваются деньги на войну с Ираном. Какие проблемы в скором времени ожидают Трампа и как он может использовать Украину?

    В Китае удивились одному решению Зеленского

    В Пентагоне прокомментировали инцидент с истребителем F-35 в Иране

    Сидни Суини устроила откровенную съемку в кинотеатре для собственного бренда

    Чак Норрис попал в больницу

    В Британии заявили о разрушении плана США против Ирана

    Описан план США для открытия Ормузского пролива

    Премьер страны ЕС предупредил о новых мерах против Украины

    На Западе рассказали о поведении Орбана во время выступления Зеленского

    В России предупредили фон дер Ляйен о скорой «зиме»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok