НАТО расширила военное присутствие на Востоке

Рютте заявил, что НАТО усилила присутствие на восточном фланге

Организация Североатлантического договора (НАТО) за последние месяцы значительно усилила военное присутствие на восточном фланге. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, передает РИА Новости.

«С момента начала миссии Eastern Sentry ("Восточный часовой") в сентябре мы собрали еще больше сил и средств союзников для защиты нашего восточного фланга на суше, на море и в воздухе», — сказал он.

Также Рютте отметил, что ключевым элементом дальнейшего усиления альянса может стать внедрение опыта Украины, в частности, в сфере борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Ранее сообщалось, что страны НАТО проведут учения, в которых примут участие 25 тысяч военнослужащих из 14 стран — членов альянса. Они пройдут на севере Норвегии, Финляндии и Швеции.