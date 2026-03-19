12:27, 19 марта 2026Мир

НАТО расширила военное присутствие на Востоке

Рютте заявил, что НАТО усилила присутствие на восточном фланге
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Omar Havana / Getty Images

Организация Североатлантического договора (НАТО) за последние месяцы значительно усилила военное присутствие на восточном фланге. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, передает РИА Новости.

«С момента начала миссии Eastern Sentry ("Восточный часовой") в сентябре мы собрали еще больше сил и средств союзников для защиты нашего восточного фланга на суше, на море и в воздухе», — сказал он.

Также Рютте отметил, что ключевым элементом дальнейшего усиления альянса может стать внедрение опыта Украины, в частности, в сфере борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Ранее сообщалось, что страны НАТО проведут учения, в которых примут участие 25 тысяч военнослужащих из 14 стран — членов альянса. Они пройдут на севере Норвегии, Финляндии и Швеции.

    Последние новости

    Трамп грозит Ирану уничтожением крупнейшего нефтегазового месторождения в случае удара по Катару. Как отреагировали в Москве?

    Предсказан эффект от подорожания нефти для России

    20-летний студент поехал на каникулы в Европу и пропал без вести

    Мужчина с фамилией Ломинога настроил удаленный доступ к готовящимся терактам в России

    Россияне бросились за новыми кредитами

    104-летний мужчина с магическими татуировками раскрыл секреты долголетия

    Один из регионов мира купит рекордный объем российского мазута

    Лавров обменялся телеграммами с коллегой из европейской страны

    На Луну доставят АЭС

    В ЕС задумались об отмене санкций против поставок газа из России

    Все новости
