Нацбанк европейской страны объяснил сохранение нулевой ключевой ставки

ЦБ Швейцарии оставил ключевую ставку на уровне 0 %

Швейцарский национальный банк (SNB) решил сохранить ключевую процентную ставку на прежнем нулевом уровне. В этой центральноевропейской стране ожидают, что в ближайшие месяцы на фоне неопределенности в связи с ситуацией на Ближнем Востоке экономический рост станет более сдержанным, а инфляция повысится, хотя ожидания по поводу дальнейшего роста цен остались почти неизменными. Об этом говорится в опубликованном регулятором пресс-релизе.

При сохранении ставки ноль процентов ЦБ прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 0,5 процента в 2026 и 2027 годах и 0,6 процента — в 2028-м.

Также в SNB объяснили, что продолжат «внимательно следить за ситуацией и при необходимости корректировать свою денежно-кредитную политику для обеспечения ценовой стабильности в среднесрочной перспективе».

Два года назад Нацбанк Швейцарии первым из эмитентов мировых резервных валют начал снижать ставку, объявив о победе над инфляцией, всплеск которой захлестнул мировую экономику на фоне коронавирусных ограничений и геополитической нестабильности.

На днях представитель местного союза импортеров допустил, что в случае, если бензин, дизель и мазут продолжат дорожать, швейцарские власти могут прибегнуть к снижению налогов, составляющих половину от топливных цен.