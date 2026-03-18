В Европе назвали еще один способ борьбы с подорожанием бензина

Швейцария может снизить налог в случае дальнейшего подорожания бензина

Власти Швейцарии в крайнем случае могут прибегнуть к снижению налога на топливо, если бензин, дизель и мазут продолжат дорожать на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Еще один потенциальный европейский способ борьбы с ростом цен назвал официальный представитель местного профильного торгового союза импортеров Avenergy Ули Бамерт, которого цитирует РИА Новости.

По словам Бамерта, подорожание «является нормальным явлением в подобных ситуациях», и пока никаких особых мер не требуется, но если до них все же дойдет, шаги могут быть предприняты за счет налогов, составляющих половину от топливных цен. В то же время он напомнил, что до этого, такие меры, как правило отклонялись правительством и депутатами.

«Наши поставки нефтепродуктов всегда гарантированы, никаких опасений по поводу дефицита нет», — подчеркнули также в Avenergy, отметив, что Швейцария почти не импортирует нефть с Ближнего Востока.

Ранее стало известно, что бензин в США подорожал до максимума с 2023 года. Борясь с ростом цен на него, связанным с последствиями перекрытия Ормузского пролива, в разных странах прибегают сейчас к различным мерам, включающим установление временных ограничений стоимости.