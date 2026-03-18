Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:04, 18 марта 2026

В Европе назвали еще один способ борьбы с подорожанием бензина

Дмитрий Воронин

Фото: Jack Taylor / Reuters

Власти Швейцарии в крайнем случае могут прибегнуть к снижению налога на топливо, если бензин, дизель и мазут продолжат дорожать на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Еще один потенциальный европейский способ борьбы с ростом цен назвал официальный представитель местного профильного торгового союза импортеров Avenergy Ули Бамерт, которого цитирует РИА Новости.

По словам Бамерта, подорожание «является нормальным явлением в подобных ситуациях», и пока никаких особых мер не требуется, но если до них все же дойдет, шаги могут быть предприняты за счет налогов, составляющих половину от топливных цен. В то же время он напомнил, что до этого, такие меры, как правило отклонялись правительством и депутатами.

«Наши поставки нефтепродуктов всегда гарантированы, никаких опасений по поводу дефицита нет», — подчеркнули также в Avenergy, отметив, что Швейцария почти не импортирует нефть с Ближнего Востока.

Ранее стало известно, что бензин в США подорожал до максимума с 2023 года. Борясь с ростом цен на него, связанным с последствиями перекрытия Ормузского пролива, в разных странах прибегают сейчас к различным мерам, включающим установление временных ограничений стоимости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о беспрецедентном предложении США Ирану

    В США представили четыре сценария будущего Ирана после завершения конфликта

    Российская школьница забрала телефоны и документы родителей и исчезла

    Российский нападающий оформил хет-трик и стал вторым бомбардиром в НХЛ

    Собчак возмутилась ответом гостя интервью, закричала и обматерила его

    Мужчине по ошибке прооперировали здоровое яичко вместо больного

    Расследование дела IT-миллиардера возобновили в России

    Определены самые необычные вакансии в Москве

    Полсотни коровьих туш выбросили в поле в российском регионе

    Раскрыты последствия массированной атаки на регион России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok