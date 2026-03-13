Реклама

Экономика
11:47, 13 марта 2026

Власти крупной азиатской страны объявили о введении вынужденных ограничений

Южная Корея ограничила цены на бензин впервые с 1997 года
Дмитрий Воронин
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Власти Южной Кореи впервые с 1997 года объявили о введении временной системы ограничения цен на топливо. Вынужденные меры, связанные с ситуацией вокруг поставок нефти с Ближнего Востока, от которых страна сильно зависит, начали действовать 13 марта, сообщает агентство «Ренхап».

Назвав метод расчета цен на бензин и дизель с учетом налогов и коэффициента корректировки среднего значения по сингапурскому индексу Platts, в правительстве подчеркнули, что максимальный ценовой порог будет теперь пересматриваться каждые две недели в свете изменения мировых цен.

Корейская экономика является одной из крупнейших не только в Азии, но и в мире, занимая 12-е место в глобальном рейтинге по номинальному ВВП. После роста в полтора раза на фоне бума искусственного интеллекта местный рынок пережил на прошлой неделе резкое падение, произошедшее на фоне перекрытия Ираном Ормузского пролива и связанного с этим взлета цен на нефть.

Стоимость топлива также начали ограничивать и в Западной Европе. Так, во Франции нефтегазовый гигант TotalEnergies принял соответствующее решение после критики со стороны премьер-министра и местных жителей, недовольных первым с 2022 года подорожанием бензина до более чем двух евро за литр.

