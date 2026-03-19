16:22, 19 марта 2026Экономика

Число национализированных компаний в России превысило 800

Глава Росимущества Яковенко заявил о переходе государству через суды 800 активов
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

В доход государства по итогам судебных исков в России поступило более 800 компаний. О таком количестве национализированных активов на коллегии Росимущества рассказал его глава Вадим Яковенко, передает «Коммерсантъ».

По его словам, в течение года ведомство намерено вовлечь в хозяйственный оборот 90 процентов этих предприятий, а также 70 процентов неэффективно используемого федерального имущества.

При этом первой группе, подчеркнул Яковенко, следует уделять особое внимание, потому что суды с каждым днем пополняют списки национализированных компаний. Издание отмечает, что наиболее крупными активами стали «Макфа» (22,4 миллиарда рублей), «Кубань-Вино» (19,9 миллиарда) и Башкирская содовая компания (17,4 миллиарда).

Глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что в прошлом году в бюджет в результате приватизации поступило 100 миллиардов рублей, а размер дивидендных доходов от активов, подконтрольных Росимуществу, превысил 500 миллиардов. Министр подчеркнул, что в текущем году результат должен быть не хуже.

Он также призвал Росимущество и банк ПСБ, через который происходят продажи, усилить координацию, чтобы быстрее проводить сделки. По мнению Силуанова, зачастую инвесторам не хватает информации, из-за чего покупка и поступление денег в бюджет затягиваются.

