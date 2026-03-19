10:34, 19 марта 2026

Назван неожиданный продукт для улучшения пищеварения

Диетолог Спектор: Попкорн полезен для кишечника и здоровья сердца
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tatjana Baibakova / Shutterstock / Fotodom

Специалист по питанию и диетолог Тим Спектор назвал продукт, который оказался неожиданно полезным для пищеварения и профилактики опасных заболеваний. Его рекомендацию приводит Daily Mirror.

По словам диетолога, одним из лучших источников клетчатки является попкорн. В 100 граммах этого продукта содержится примерно 14,5 грамма пищевых волокон, необходимых для улучшения работы кишечника, нормализации уровня сахара в крови и снижения риска хронических заболеваний.

Спектор отметил, что даже небольшое увеличение потребления клетчатки может положительно сказаться на здоровье сердца. Для максимальной пользы он посоветовал выбирать попкорн без лишнего сахара и масла, а также добавлять в рацион другие богатые клетчаткой продукты, такие как фасоль, малина, авокадо и горох.

Ранее диетолог Натали Риццо рассказала, какие продукты могут защитить от набора веса во время менопаузы. По ее словам, таким эффектом обладают продукты с высоким содержанием белка, в том числе растительного.

