18:35, 19 марта 2026Забота о себе

Названа рекомендованная частота стирки одежды

Дерматолог Оламиджу: Спортивную одежду желательно стирать после тренировки
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Me dia / Shutterstock / Fotodom

Американский дерматолог Брианна Оламиджу назвала рекомендованную частоту стирки одежды после занятий спортом. Ее специалистка раскрыла в беседе с изданием Self.

Оламиджу посоветовала стирать одежду после каждой тренировки, если человек потел и вещи промокли. В остальных случаях она порекомендовала ориентироваться на неприятный запах: если он появился, одежду нужно постирать.

«Интенсивные кардиотренировки, как правило, вызывают повышенное потоотделение и повышают риск появления прыщей. Тренировки с низкой интенсивностью, такие как пилатес, ходьба или йога, могут провоцировать меньшее потоотделение», — объяснила дерматолог.

Доктор также призвала не ходить в пропотевшей одежде, а как можно быстрее переодеваться. Чем дольше она остается на теле, тем активнее размножаются бактерии и тем выше риск того, что они могут навредить, пояснила Оламиджу.

«Обычно это может привести к появлению прыщей. Многие пациенты жалуются на высыпания на груди или спине — часто это люди, которые регулярно занимаются спортом и, возможно, после этого идут на поздний завтрак или не могут сразу переодеться или умыться», — добавила врач.

Ранее терапевт Джузеппе Арагона раскрыл причины появления головной боли после занятий спортом. По его словам, мигрени могут возникать из-за обезвоживания и тренировок в условиях духоты, повышенной влажности и жары.

