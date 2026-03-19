Названы детали дела о покушении на жизнь губернатора российского региона

Расследование покушения на главу Херсонской области Сальдо в 2022 году завершают

Расследование дела о покушении в 2022 году на жизнь губернатора Херсонской области Владимира Сальдо завершают. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

В ведомстве отметили, что дело находится на завершающей стадии. Фигурантами по нему проходят трое жителей региона.

Как сообщает ТАСС, Сальдо отравили в 2022 году. Проведенные тогда специалистами лабораторные исследования показали присутствие в биомедицинских пробах вещества рицин, включенного в Список 1 Конвенции о запрещении химического оружия.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области предотвратили несколько готовившихся терактов.