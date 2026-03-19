11:42, 19 марта 2026Силовые структуры

Названы детали дела о покушении на жизнь губернатора российского региона

Расследование покушения на главу Херсонской области Сальдо в 2022 году завершают
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Расследование дела о покушении в 2022 году на жизнь губернатора Херсонской области Владимира Сальдо завершают. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

В ведомстве отметили, что дело находится на завершающей стадии. Фигурантами по нему проходят трое жителей региона.

Как сообщает ТАСС, Сальдо отравили в 2022 году. Проведенные тогда специалистами лабораторные исследования показали присутствие в биомедицинских пробах вещества рицин, включенного в Список 1 Конвенции о запрещении химического оружия.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области предотвратили несколько готовившихся терактов.

