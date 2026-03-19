17:10, 19 марта 2026

Пассажирка обвинила авиакомпанию в отношении к ее питомцу «как к грузу без ценности»

Пассажирка обвинила авиакомпанию SCAT в жестоком обращении с животными
Алина Черненко

Фото: Thanhliemnguyen / Shutterstock / Fotodom  

Пассажирка обвинила казахстанскую авиакомпанию SCAT в жестоком обращении с животными после того, как клетку с ее собакой сломали при погрузке в самолет. Об этом она написала в соцсети Threads, на публикацию обратило внимание издание Orda.kz.

Айгерим Есимханова рассказала, что она заранее согласовала с перевозчиком размеры переноски своего питомца. Однако при погрузке в самолет клетку повредили — по словам автора публикации, ее уронили или кидали вместе с другими грузами. Из-за этого она перестала соответствовать стандартам безопасности, и собаку не допустили к перелету. В итоге с рейса сняли всех пассажиров, летевших вместе с животным. Общий финансовый ущерб, по словам Есимхановой, превысил 300 тысяч тенге (около 52 тысяч рублей).

«Моя собака — дрессированная, с паспортом, полностью здорова, не агрессивна и социализирована. Все требования были соблюдены. Несмотря на это, отношение к животному было как к грузу без какой-либо ценности. Я не увидела ни элементарной осторожности, ни уважения, ни понимания, что речь идет о живом существе», — возмутилась пассажирка.

Она добавила, что авиакомпания не компенсировала убытки и лишь предложила перебронировать билеты со штрафом и купить новую переноску.

Тем временем представители перевозчика заявили, что контейнер для животного не соответствовал обязательным требованиям, поэтому в погрузке было отказано. В SCAT также подчеркнули, что такое решение приняли только из соображений безопасности питомца. Кроме того, транспортировку клетки от терминала до самолета осуществляли службы аэропорта, а не сотрудники перевозчика.

Ранее пес по кличке Дайчи прогрыз клетку в багажном отсеке российского самолета и напугал сотрудников аэропорта. Питомец попал на видео.

