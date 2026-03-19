Появилась информации об оставившем жителей российского региона без света военном

12:05, 19 марта 2026

Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Следователи установили причастность командира 360-й отдельной береговой ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Яцкевича к атаке на Орел. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Военному ВСУ заочно предъявили обвинение.

По версии следствия, именно Яцкевич в декабре 2025 года отдал приказ атаковать гражданские объекты в Орловской области из пусковых установок комплекса «Нептун». В результате была повреждена Орловская ТЭЦ, из-за чего более 20 тысяч жителей региона остались без света и отопления.

Местные жители уточняли, что от трех до пяти мощных взрывов прогремели 19 декабря прошлого года примерно в 02:30, до этого звучала сирена воздушной тревоги. Из-за повреждения объектов коммунальной инфраструктуры отменили занятия в школах и детских садах.

